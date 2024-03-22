مسلسل حق عرب الحلقة 12 .. دنيا المصري تتفق مع زوجها على وفاء عامر

كتبت شيماء منصور

توالت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي ، حيث أرادت سميحة - دنيا المصري، مواجهة أمها بما سمعته من زوجها عن علاقتها بعرب - أحمد العوضي، ولكن رفض زوجها - أحمد عبد الله محمود، وقال لها لابد من وجود دليل قوي معهم، واقترح عليها أن تحاول كسب أمها - وفاء عامر، حتي توافق علي تمكينهم من المحل.

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي ، الكثير من الأحداث ، حيث ذهبت حنان - دينا فؤاد ، لمنزل عرب - أحمد العوضي ، وأنتظرته علي السلم حتي يأتي ، وعندما أتي توسلت إليه ألا يتركها وأن يسامحها علي فعلتها ، وأنها إن لم تتزوجه ستقتل نفسها وتقتله ، وحن عرب لحنان ، وقرر أن يتزوجها الأسبوع القادم ، وفرحت حنان فرحاً كبيرا ، وأعطاها عرب نقوداً حتي تشتري ماينقصها قبل الفرح .

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.



مسلسل حق عرب الحلقة 12 مسلسل حق عرب الحلقة 12



حق عرب الحلقة 12 حق عرب الحلقة 12