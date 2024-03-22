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مسلسل حق عرب الحلقة 12 .. أحمد العوضي يقرر الزواج من دينا فؤاد

الجمعة، 22 مارس 2024 10:34 م
مسلسل حق عرب الحلقة 12 .. أحمد العوضي يقرر الزواج من دينا فؤاد مسلسل حق عرب الحلقة 12
كتبت شيماء منصور

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شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث ذهبت حنان - دينا فؤاد، لمنزل عرب - أحمد العوضي، وانتظرته على السلم حتي يأتي، وعندما أتي توسلت إليه ألا يتركها وأن يسامحها على فعلتها، وأنها إن لم تتزوجه ستقتل نفسها وتقتله، وحن عرب لحنان، وقرر أن يتزوجها الأسبوع المقبل، وفرحت حنان فرحًا كبيرًا، وأعطاها عرب نقودًا حتي تشتري ما ينقصها قبل الفرح.

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي ، الكثير من الأحداث ، حيث قام عبد ربه - رياض الخولي ، بإشعال النار في المكان الذي أحتجز فيه الملثمون الذين ضربوا عليهم النار أثناء تسليم الآثار ، وعندما حاول عرب - أحمد العوضي ، إنقاذهم ، رفض عبد ربه وأخبره أن ذلك هو جزاءهم ، وكشف له أن يقوم بذلك كثيراً مع أي شخص يعاديه ، ويظهر الموضوع وكأنه ماس كهربائي ، وهنا تذكر عرب كلام أمه بما حدث زمان مع أبوه ، وتأكد أن عبد ربه هو بالفعل من قتل أبوه .

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل حق عرب الحلقة 12 (1)
العوضى ودينا فؤاد
 
مسلسل حق عرب الحلقة 12 (2)
أحمد العوضى ودينا فؤاد
 
مسلسل حق عرب الحلقة 12 (4)
دينا فؤاد والعوضى 






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