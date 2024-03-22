مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. سوزان نجم الدين تتفق مع سارة الشامى مقابل حياتها

كتب : مصطفى القصبي

في الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الحشاشين دار حوار مطول بين صانعة حوريات الجنة "ألينار" والتي تلعب دورها سوزان نجم الدين مع سارة الشامي بعد أن عثرت عليها وهي تحاول الحرب من قلعة ألموت.

وقررت ألينار أن تعطي سارة الشامي فرصة ثانية خاصة أنه لم يعثر عليها أحد الشباب المؤمنين وهي تحاول الهرب، وفي مقابل أن تكون سارة هي حلقة الوصل بين سوزان وباقى الجواري اللائي تدربهن سوزان نجم الدين ليكن حوريات الجنة تحقيقًا لمطالب حسن الصباح.

وحاولت سارة أن تعترض على هذا الأمر إلا أن سوزان أسكتتها بلهجة حادة وطالبت منها أن ترضخ لأوامرها وأنها ستكون مسئولة عن حياة الجاريات الأخريات وستقرر مصيرهن، وأن ثمن عدم قتلها هو أن تكون وفق ما تريد ألينار أن تستخدمها.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.