مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية بالمنطقة الاقتصادية بجرجوب

كتب سيد الخلفاوى

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزيرالنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGMPT الذراع التجارى لوزارة النقل فى مجال النقل البحرى واللوجيستيات ويمثلها اللواء بحرى أ.ح / عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة، وتحالف إنفنتشر ويمثله كريم نخله رئيس مجلس الإدارة، وشركة DOGUS التركية ويمثلها تولجا أكاس المدير التنفيذى للشركة، وبحضور اللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وذلك لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية بالمنطقة الإقتصادية بجرجوب، في إطار خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لإستغلال موقع ميناء جرجوب الإستراتيجى لتنفيذ عدة ـمشروعات من خلال التحالف لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء تجارى ومناطق حرة ولوجيستية و ربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية.

وذلك لزيادة حجم التجارة مع الدول إلأفريقية وتعظيم دور مصر تجاه أفريقيإ وكذا إنشاء ظهير لوجيستى لصناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة وانشطة التخزين لكافة أنواع البضائع للاستغلال المساحة الهائلة الغير مستغلة خلف الميناء و جذب إلإستثمارات العالمية لكافة القطاعات الإقتصإدية ( الصناعه- السياحة- لوجيستيات – تكنولوجيا المعلومات) و إقامة مراكز سياحية عالمية كمدينة العلمين و راس الحكمة لتشجيع الأنشطة السياحية وزيادة نصيب مصر من تلك إلأنشطة وجلب سياحة الكروز و إنشاء مجتمع عمرانى متكامل ومطار خاص بالمدينة.

وتتضمن مذكرة التفاهم مدة 6 شهور لعمل الدراسات و بدء التنفيذ الفورى فى إجراءات المشروع و الحصول على الموافقات اللازمة ، على ان يقوم التحالف خلال هذه الفتره بعمل دراسات جدوي للمشروع بالتعاون مع شركة المجموعة المصرية و ذلك للبدء فى إجراءات تدبير التمويل وعرضها على أحد المؤسسات الدولية لتمويل مرحلة الإنشاء.

كما يستهدف المشروع توفير أكثر من 20000 فرصة عمل وضخ أكثر من 7 مليار دولار استثمارات مباشرة بكافة مراحله.

وتعتبر نقطة البداية للمشروع هى تشغيل محطه متعدده الأغراض ( حاويات ، الصب الجاف ، صب سائل ، بضائع عامه ) ومنطقه لوجيستية متنوعة فور توقيع العقد المخطط توقيعه قبل نهايه هذا العام لبدء التشغيل أوائل عام 2026.