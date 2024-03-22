مديرية تعليم القاهرة تعلن روابط المراجعة النهائية فى مادة الرياضيات لجميع الصفوف

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن روابط المراجعة النهائية فى مادة الرياضيات لجميع الصفوف الدراسية من الصف الرابع الإبتدائى وحتى الثانى الثانوى للفصل الدراسي الثاني لعام 2024/2023.

ويأتى ذلك من منطلق حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على مصلحة أبنائها الطلاب ، وفى إطار التقويم المستمر الداعم لهم وخطة الدولة لدعم التحول الرقمى وجعل التكنولوجيا سبيلاً لتوصيل أفكارنا لأبنائنا الطلاب.

الروابط الإلكترونية كالتالى:-

https://forms.office.com/r/nk2adBQWbt راجع معلوماتك حتى منتصف شهر مارس2024 الرياضيات الصف الرابع الإبتدائي

https://forms.office.com/r/pDt6h6Fse2

راجع معلوماتك حتي منتصف شهر مارس 2024 للصف الخامس الإبتدائى

https://forms.office.com/r/qzLN056JrL راجع معلوماتك حتى منتصف شهر مارس2024

الرياضيات الصف السادس الإبتدائى

https://forms.office.com/r/7yFzpCzZ4c راجع معلوماتك الصف الأول الإعدادى حتى منهج منتصف شهر مارس 2024

https://forms.office.com/r/Eh9QU2R68P راجع معلوماتك للصف الثانى الإعدادى حتى منهج منتصف شهر مارس 2024

https://forms.office.com/r/HDA2jwx4AM راجع معلوماتك للصف الثالث الإعدادى حتى منهج منتصف شهر مارس 2024

https://forms.office.com/r/FvgHY4gjeb راجع معلوماتك عن فبراير و نصف مارس2024 للصف الأول الثانوى رياضيات

https://forms.office.com/r/2EUT1vMnEG راجع معلوماتك في منتصف مارس 2024 الرياضيات العامة للصف الثانى الثانوى الأدبى

https://forms.office.com/r/vxK8gmyDtu راجع معلوماتك حتى نصف مارس 2024 الرياضيات البحتة للصف الثانى الثانوى العلمى

https://forms.office.com/r/fU4muXyQ5Z راجع معلوماتك حتى منتصف شهر مارس 2024 تطبيقات الرياضيات للصف الثانى الثانوى العلمى