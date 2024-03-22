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مديرية تعليم القاهرة تعلن روابط المراجعة النهائية فى مادة الرياضيات لجميع الصفوف

الجمعة، 22 مارس 2024 01:21 ص
مديرية تعليم القاهرة تعلن روابط المراجعة النهائية فى مادة الرياضيات لجميع الصفوف مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن روابط المراجعة النهائية فى مادة الرياضيات لجميع الصفوف الدراسية من الصف الرابع الإبتدائى وحتى الثانى الثانوى للفصل الدراسي الثاني لعام 2024/2023. 

ويأتى ذلك من منطلق حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على مصلحة أبنائها الطلاب ، وفى إطار التقويم المستمر الداعم لهم وخطة الدولة لدعم التحول الرقمى وجعل التكنولوجيا سبيلاً لتوصيل أفكارنا لأبنائنا الطلاب. 

الروابط الإلكترونية كالتالى:-

https://forms.office.com/r/nk2adBQWbt راجع معلوماتك حتى منتصف شهر مارس2024 الرياضيات الصف الرابع الإبتدائي
https://forms.office.com/r/pDt6h6Fse2
راجع معلوماتك حتي منتصف شهر مارس 2024 للصف الخامس الإبتدائى

https://forms.office.com/r/qzLN056JrL راجع معلوماتك حتى منتصف شهر مارس2024
  الرياضيات الصف السادس الإبتدائى

https://forms.office.com/r/7yFzpCzZ4c راجع معلوماتك الصف الأول الإعدادى حتى منهج منتصف شهر مارس 2024

https://forms.office.com/r/Eh9QU2R68P راجع معلوماتك للصف الثانى الإعدادى حتى منهج منتصف شهر مارس 2024

https://forms.office.com/r/HDA2jwx4AM راجع معلوماتك للصف الثالث الإعدادى حتى منهج منتصف شهر مارس 2024
https://forms.office.com/r/FvgHY4gjeb راجع معلوماتك عن فبراير و نصف مارس2024 للصف الأول الثانوى رياضيات
https://forms.office.com/r/2EUT1vMnEG راجع معلوماتك في منتصف مارس 2024 الرياضيات العامة للصف الثانى الثانوى الأدبى
  https://forms.office.com/r/vxK8gmyDtu راجع معلوماتك حتى نصف مارس 2024 الرياضيات البحتة للصف الثانى الثانوى العلمى
https://forms.office.com/r/fU4muXyQ5Z راجع معلوماتك حتى منتصف شهر مارس 2024 تطبيقات الرياضيات للصف الثانى الثانوى العلمى

 







تعليم القاهرة

التعليم

المراجعات النهائية

التربية الرياضية



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