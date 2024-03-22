مدد على طول المدد.. مدح وذكر فى ساحة سيدى أحمد الفولى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

شهد مسجد سيدى أحمد الفولى التابع لإدارة أوقاف المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، حلقات للذكر والمدح عقب صلاة الجمعة والتى تجمع فيها الأشخاص على الذكر والمدح.

وبدأت فعاليات الملتقى الفكرى الرمضانى للواعظات لعام 1445هـ / 2024م والتى حاضر فيه الواعظة رجاء كمال الدين والواعظة زينب السعيد من واعظات وزارة الأوقاف، والشيخ رائد يحيى إمام وخطيب المسجد.



كما شهد الملتقى أمس الحديث عن فروض الكفاية وأنواعه فى الإسلام حيث تنقسم إلى قسمين فرض عين وفرض كفاية وفرض العين هو ما يثاب عليه فاعله ويعاقب تاركه ومنه العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها (من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد) وفرض الكفاية هو ما طلب من مجموع المكلفين إذا قام به البعض فقد أدى الواجب وسقط الإثم والحرج عن الباقين مثل غسل الميت والصلاة عليه ودفنه واتباع الجنائز وإماطة الأذى عن الطريق وغيره فروض الكفايات فى كل مجالات الحياة له أثره الفعال فى بناء المجتمع.