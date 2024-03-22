محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تسكين الباعة الجائلين بالسوق الحضرى المطور.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، أعمال نقل وتسكين الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفر الشيخ إلى السوق المطور بوسط مدينة كفرالشيخ، وذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث تفقد محافظ كفرالشيخ، السوق المطور، والذي تم إنشاؤه على مساحة 3000 متر مربع بشارع صلاح سالم بوسط مدينة كفرالشيخ، وذلك للتأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين في السوق، وخدمات الأمن والنظافة والمرافق.

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية السوق المطور في تنظيم حركة المرور والانضباط في الشوارع والقضاء على الأسواق العشوائية، ومواجهة الإشغالات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق مظهر حضاري لمدينة كفرالشيخ.

شدد محافظ كفرالشيخ، على أهمية الحفاظ على نظافة السوق واستمرار متابعة أعمال نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفر الشيخ إلى السوق المطور مع التأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين، والعمل على إنشاء أسواق حضرية جديدة في باقي مدن محافظة كفرالشيخ، تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة.



تسكين الباعة الجائلين بالسوق الحضري



جانب من تفقد المحافظ للسوق الحضري