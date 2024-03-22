محافظ القليوبية: حملات على مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

القليوبية ـ إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعاً موسعاً مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تمام الساعة الواحدة، صباح اليوم الجمعة، لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، وذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد النوتي وكيل إدارة مرور القليوبية، ومحمد عبد الحليم مدير مواقف القليوبية، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، وأحمد عبد الهادي مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، ومجدي عبد الكريم مساعد وكيل وزارة تموين القليوبية، وماهر زكريا رئيس نقابة النقل البري.

وفي هذا الصدد أصدر محافظ القليوبية، قرار رقم 287 لسنة 2024 الخاص بتشكيل لجنة لتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية، وذلك علي إثر زيادة أسعار الوقود التى أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أمس الجمعة الموافق 22 مارس 2024، وهي:



البنزين 95 13.50 جنيه / لتر .

البنزين 92 12.50 جنيه / لتر.

البنزين 80 11 جنيه / لتــــــر.

الســـــولار 10 جنيه / لــــتر.

غاز تموين السيارات 6.50 جنيه/ م3.

البوتاجاز

100 جنيه / أسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام

200 جنيه أسطوانة سعة 25 كيلو جراما.

وأوضح "المحافظ"، أن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

وفي السياق أضاف "الهجان"، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى أي شكاوي للمواطنين لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك على مدار 24 ساعة، مطالبا المواطنين برصد أى مخالفات وإرسالها على الخط الساخن 114، بجانب خط الواتس آب 01119992624، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين، وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن 16528 وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة، مؤكداً على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.