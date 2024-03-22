محافظ الشرقية يعتمد أسعار المواصلات الجديدة للخطوط الداخلية والخارجية

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 1545 لسنة 2024 بتعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة العاملة بجميع خطوط السير بنطاق المحافظة وذلك بعد تحريك سعر المواد البترولية بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات و فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والعقيد وائل جعفر رئيس مباحث المرور والمقدم محمد رجب وكيل ادارة مباحث تموين الشرقية والأستاذ سعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف والأستاذ هاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام و حسن عبد المجيد نقيب السائقين وذلك لمناقشة آليات تطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتأكيد علي متابعة مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أوضح محافظ الشرقية ان قرار تعديل تعريفة الركوب جاء بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة .

وخلال الاجتماع طالب المحافظ بوضع لوحات كبيرة بالمواقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف مؤكدا علي ضرورة عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

واضاف محافظ الشرقية ان المحافظة قامت بوضع خطة بديلة للتعامل مع أي مشكلات قد تطرأ بالمواقف قائلا لن نترك المواطنين أمام تلاعب أصحاب النفوس الضعيفة من السائقين وأصحاب السيارات وانه سيقوم بنفسه بالمرور الدوري والمفاجئ علي المواقف بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتزام السائقين بها .

كما قرر المحافظ تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس داخل مدينة الزقازيق لتكون 2.5 جنيها وكذلك سيارات التاكسي العداد بمدن المحافظة ليكون فتح البنديرة ( 9جنيهات ) تشمل كيلو متر واحد علي ان تزداد القيمة بواقع 2.5 جنيها لكل كيلو متر واحد و 8 جنيهات لساعة الانتظار الاولي وتزداد بواقع 7 جنيهات لكل ساعه إضافية .

كما كلف المحافظ وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع مدير إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات المواقف ومباحث التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة لمنع استغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين.

شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين محافظة الشرقية والمحافظات الأخرى للالتزام بتعريفة الركوب الجديدة لعدم حدوث مشاكل في أسعار التعريفة الجديدة والتيسير على الركاب، مطالبا المواطنين بالتعاون مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف والجهاز التنفيذي وتحمل مسئولياتهم وعدم الاستجابة لاستغلال السائقين والإبلاغ فوراً عن المخالفين من خلال الاتصال على الخـط الساخـــن (إدارة الأزمات والكوارث) 2303693- 055 والذي يعمل على مدار 24 ساعة والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية علي رقم 16528.

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت في اجتماعها أمس الخميس زيادة سعر المواد البترولية بما يتماشى مع الأسعار العالمية ليصبح سعر البيع في السوق المحلى 11 جنيها لسعر لتر بنزين 80 و12.5 جنيها لسعر لتر بنزين 92 و13.5 جنيها لسعر لتر بنزين 95 فيما ارتفع سعر لتر السولار الي 10 جنيهات.





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