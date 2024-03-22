محافظ الشرقية يحدد السعر الجديد لأسطوانة البوتاجاز.. اعرف التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 1546 لسنة 2024 بتحديد سعر بيع الأسطوانة المنزلية للمستهلك بواقع 100 جنيه داخل المستودع يضاف إليها مبلغ 5 جنيهات خدمة توصيل الأسطوانة من المستودع حتى مسافة 5 كم ومبلغ 10 جنيهات خدمة توصيل الأسطوانة المنزلية أبعد من 5 كم من المستودع لأي مكان داخل الوحدة المحلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات و فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والعقيد وائل جعفر رئيس مباحث المرور والمقدم محمد رجب وكيل ادارة مباحث تموين الشرقيةو سعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف والأستاذ هاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام و حسن عبد المجيد نقيب السائقين وذلك بعد تحريك سعر المواد البترولية بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

كما قرر الحافظ تحديد سعر بيع الأسطوانة التجارية للمستهلك بواقع 200 جنيه داخل المستودع يضاف إليها مبلغ 10 جنيهات خدمة توصيل الأسطوانة من المستودع حتى مسافة 5 كم ومبلغ 20 جنية خدمة توصيل الاسطوانة التجارية أبعد من 5 كم من المستودع لأي مكان داخل الوحدة المحلية مؤكداً على الجهات المختصة تطبيق القوانين والقرارات التموينية الخاصة بتداول وتوصيل أسطوانات البوتاجاز.

أكد محافظ الشرقية علي وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على مستودعات الغاز، والتأكد من تقديمها للمواطنين بالأسعار المحددة، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.