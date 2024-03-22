محافظ الجيزة يعاين كفاءة السلالم الكهربائية لكوبرى المشاة بشارع شارل دى جول

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، عددًا من القطاعات بأحياء العجوزة وجنوب الجيزة والدقي، للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام الجاري.

وتابع محافظ الجيزة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بشارع وادي النيل، موجهًا رئيس الحي بعدم السماح بوجود أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام ورفع كفاءة أرصفة المشاة.

ووجه المحافظ رئيس حي العجوزة برفع كفاءة عددًا من متفرعات شارع وادي النيل وتحسين حالة النظافة بها، موجهًا هيئة النظافة والتجميل ورؤساء أحياء العجوزة والدقي بتنظيم حملات لرفع كفاءة النظافة بالشوارع الداخلية.

وخلال الجولة حرص محافظ الجيزة على معاينة كوبري المشاة الكائن بجوار مجلس الدولة بشارع شارل دي جول للتأكد من كفاءته وتشغيل السلالم الكهربائية به لتسهيل حركة تنقل المواطنين علي جانبي الطريق، موجهًا رئيس حي الدقي بالمتابعه مع الشركة المسئولة عن الصيانة لضمان استمرار عمل السلالم الكهربائية بكفاءتها.

وكلف المحافظ رئيس حي جنوب الجيزة برفع كفاءة أرصفة المشاة والجزيرة الوسطى بشارع الجامعة ومراجعة حاله أعمدة الإنارة.

وخلال الجولة اطلع المحافظ على موقف محطات الوقود وانتظام العمل بها، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الدورية لمحطات الوقود ومواقف السرفيس.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وذكي سلام رئيس حي جنوب وياسر سامي رئيس حي العجوزة وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.