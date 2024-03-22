محافظ أسوان: المتابعة الميدانية من المسئولين لتطبيق التعريفة الجديدة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تابعت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام لمحافظة أسوان بمرافقة العميد محمد عبد الرشيد مدير إدارة المرور، ميدانياً مواقف السيرفيس بمدينة أسوان، اليوم، الجمعة، للاطمئنان على انتظام العمل بها، وتواجد السيارات بجميع خطوط السير، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى تم إقرارها على الوجه الأكمل.

كما قام اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بالمرور على محطات الوقود ومواقف السيرفيس للتأكد من إستقرار حالة الهدوء بها ، وهو ما تم متابعته ونقله لاسلكياً من داخل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة) بمبنى ديوان عام المحافظة.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لإدارتى المرور ومشروع المواقف بالمحافظة ، وأيضاً نقابة العاملين بالنقل البرى بالقيام بالمتابعة الميدانية المستمرة لمراعاة تطبيق التعريفة الجديدة ، والتى تم إقرارها وتنفيذها من صباح اليوم الجمعة 22 مارس الجارى وفقاً لقرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشأن تصحيح أسعار هذه المنتجات ، والتى زادت بنسبة من 10% إلى 15 % على خطوط السير المختلفة بنطاق محافظة أسوان ، وبنسبة 10 % على التاكسى ، مع التأكد من تسليم السائقين الكارتات والتعامل مع أي مشاكل لجمهور الركاب ، على أن يتم بالتوازى وضع التعريفة الجديدة على زجاج كل سيارة ، والإطمئنان من المواطنين أنفسهم على إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة.

وكلف، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة بالتنسيق مع المرور والمواقف لمتابعة تطبيق ذلك بشكل لحظى ، فضلاً عن عمل لافتات إرشادية موضحاً بها التعريفة الجديدة بكل موقف ، مع قيام أجهزة مديرية الأمن بإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإستمرار العمل بالتعريفة المقررة لمنع أى إستغلال لجمهور الركاب.



محافظة أسوان تتابع انتظام عمل المواقف (1)



محافظة أسوان تتابع انتظام عمل المواقف (2)



محافظة أسوان تتابع انتظام عمل المواقف (3)



محافظة أسوان تتابع انتظام عمل المواقف (4)



محافظة أسوان تتابع انتظام عمل المواقف (5)