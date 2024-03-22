مجهودات المبادرة الوطنية "ابدأ" فى مضاعفة حجم إنتاج المواسير الصلب.. فيديو

كتبت : أماني سمير

قدمت المبادرة الوطنية ابدأ كافة التسهيلات للعديد من المصانع المتعثرة والمصانع التي تقم صناعات جديدة لأول مرة بمصر ، وجاء أبرز هذه المصانع هو مصنع الشركة المصرية " كونكورد " بالعبور الخاص بإنتاج مواسير الصلب ، حيث أن يعمل هذا الخط على مضاعفة حجم الإنتاج ليصل إلى 200 ألف طن سنويًا، وعن قطر الماسورة فيه فهو يصل إلى 3.5 متر، فضلًا عن توفير أكثر من 300 فرصة عمل ، كما أن إنتاج تلك المواسير محليًا يعمل على توفير ما يتراوح بين 150 إلى 300 مليون دولار سنويًا من حجم الفاتورة الاستيرادية السنوية.

وتمت الشراكة لعمل مشروعات قومية مثل مشروع «بحر البقر» لتنمية سيناء، و«مستقبل مصر» في الدلتا الجديدة ، وبمجرد الإنتهاء منها سيتم التوجه للتصدير بالتعاون مع مجموعة من الدول العربية المستهدفة للأعمار، والتي تأتي في مقدمتها ليبيا والمملكة العربية السعودية لزيادة العملة الصعبة وزيادة القيمة المضافة .

ويستعرض فيديو نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء مجهودات المبادرة الوطنية " ابدأ " ومصنع الشركة المصرية " كونكورد " بالعبور .