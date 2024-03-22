مجلس النواب الأمريكى يقر الموازنة الفيدرالية للعام 2024

أحمد علوى

أقر مجلس النواب الأمريكي الجمعة موازنة الدولة الفيدرالية للعام 2024 ما أثار غضب المحافظين الذي يهددون ردا على ذلك بإقالة رئيس مجلس النواب مايك جونسون.

وأعلنت النائبة مارجوري تايلور غرين المقربة من دونالد ترامب، أنها قدّمت مذكرة لإقالة هذا الزعيم الجمهوري، واتهمته بـ "الخيانة".

ويجب أن يقر مجلسا الكونجرس الأمريكي بأي وسيلة قبل منتصف الليل، القانون المتعلق بحزمة قيمتها 1.2 تريليون دولار، يفترض أن تمول الإدارة الأميركية حتى نهاية سبتمبر، لتجنّب خطر الشلل والإغلاق الحكومي وشح تمويل الدولة بشكل مفاجئ.

ولكن إقرار الموازنة في مجلس الشيوخ غير مؤكد، ما يغذي مخاوف من احتمال أن تشهد الدولة الفدرالية شللاً ولو موقتاً، أو "إغلاقاً".

ومن الشائع أن يتم التوصل إلى اتفاقات في اللحظة الأخيرة في الكونغرس، وخصوصاً في شأن قضايا تتعلق بالموازنة.

ولكن أُبلغ العديد من الموظفين الفدراليين بخطر حدوث هذا الشلل.

وتطول قائمة العواقب المحتملة لشلل الدولة: عدم دفع رواتب العسكريين وعناصر الأمن وموظفي النقل، وتوقف إدارات، وتجميد بعض المساعدات.