لوحات علماء المسلمين بمكتبة الإسكندرية تضم 24 شخصية.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

تعد لوحة علماء المسلمين، من أهم مقتنيات مكتبة الإسكندرية،و هى مجموعة لوحات لـ 24 عالم من أشهر العلماء الذين قاموا بإسهامات عديدة فى مختلف المجالات سواء كانت علمية أو دينية أو لغوية أو فلسفية أو اجتماعية. مثل ابن الرومية، عباس بن فرناس، جابر بن حيان، ابن النفيس وابن البيطار وغيرهم.

واللوحات الفنية من الرسم بالزيت على قماش ويمكنك مشاهدتها بالمستوى B2 بقاعة الاطلاع بجوار مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة.



وتضم المكتبة حاليا، ما يقرب من 2 مليون كتاب، بمختلف لغات العالم، و 12 مركزًا للبحث الأكاديمى، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط،مركز دراسات الخطوط،مركز الدراسات والبرامج الخاصة،المعهد الدولى للدراسات المعلوماتية، مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى ومقره القاهرة، مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية،مركز الدراسات الاستراتيجية، برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى، مركز الفنون بالإضافة الى6 مكتبات متخصصة أبرزها مكتبة الخرائط ومكتبة النشء والطفل ومكتبة المكفوفين.



