لمرضى الربو في فصل الربيع.. نصائح لحمايتك من النوبات

كتبت فاطمة ياسر

يحتاج مرضى الربو إلى اتخاذ احتياطات إضافية خلال فصل الربيع لتجنب إثارة نوبات الربو، وقدم التقرير المنشور عبر موقع timesofindia. أخطاء يجب تجنبها لحماية نفسك ومن التعرض لأزمات أو نوبات الربو، ومنها:

-عدم ارتداء الكمامة

أحد أهم الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها مرضى الربو هو عدم ارتداء قناع لتغطية أنفهم وفمهم، و يساعد هذا الإجراء البسيط والفعال على منع استنشاق الجسيمات الضارة في الجو من الدخان والهواء الجاف.

-​ممارسة النشاط البدني المفرط

الاندفاع المفاجئ للنشاط يمكن أن يؤدي إلى نوبات الربو لدى الأفراد المعرضين للإصابة. تجنب الإرهاق وأخذ فترات راحة عند الحاجة لتجنب ضيق التنفس.

-إهمال التعرض لأشعة الشمس

في حين أن التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يكون مفيدًا للصحة العامة، إلا أن الحرارة والرطوبة الزائدة يمكن أن تشكل تحديًا لمرضى الربو. التعرض المعتدل لأشعة الشمس لمدة 20-30 دقيقة يمكن أن يساعد في تقليل أعراض الربو وتخفيف آثار المواد المسببة للحساسية على الرئتين. ومع ذلك، تجنب التعرض لفترات طويلة للحرارة الشديدة لمنع تهيج مجرى الهواء.



وقدم التقرير بعض النصائح لمرضى الربو خلال فصل الربيع لتجنب التعرض للنوبات، ومنها:

-احتفظ دائمًا بجهاز الاستنشاق الخاص بك في متناول يدك واستخدمه وفقًا لما وصفه طبيبك.

-ابتعد عن مسببات الربو مثل تلوث الهواء والدخان والعطور القوية والمواد المثيرة للحساسية.

- تجنب إشعال النيران والمناطق المزدحمة التي يكثر فيها الدخان والملوثات.

-تناول أدوية الربو طويلة الأمد بانتظام، حتى لو لم تكن تعاني من الأعراض.

-استشر طبيب أمراض الرئة الخاص بك إذا كنت تعاني من أي إزعاج في الجهاز التنفسي أو أعراض الربو .

