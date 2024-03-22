لائحة الجزاءات للمخالفين للتعريفة الجديدة بكفر الشيخ من 500 لـ 1000 جنيه

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت محافظة كفر الشيخ، بأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أقر لائحة الجزاءات التي يتم توقيعها على السيارات المخالفة لتعريفة الركوب الجديدة، وذلك عقب زيادة أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الجمعة.

وجاءت الجزاءات المقررة التي جاء في أولها أنه في حال مخالفة السائق تعريفة الركوب المقررة يتم تغريم السيارة بمبلغ وقدره 500 جنيه وحتى 1000 جنية كغرامة فورية أو حجز السيارة بحجز إيواء السيارات لمدة أسبوع، وفي حال امتناع السيارة عن تحميل الركاب وعدم الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل بالمواقف يتم تغريم السيارة بمبلغ وقدره 500 جنيه وحتى 1000 جنية كغرامة فورية أو حجز السيارة بحجز إيواء السيارات لمدة أسبوع.

كما تضمن القرار أنه في حالة عدم كتابة التعريفة على السيارة أو طمسها أو عدم تغليف البادج المخصص لهذا الأمر من إدارة المواقف يتم تغريم السيارة بمبلغ وقدره من 100 جنيه وحتى 300 جنيه، أما بالنسبة للتاكسي العداد تكون بداية البنديرة بمبلغ خمسة جنيهات ثم بعد ذلك يتم احتساب جنيهان لكل كيلومتر بعد ذلك.