في أول ظهور بعد غياب شهرين.. كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان

بعد طوفان الشائعات بشأن العائلة الملكية البريطانية، أخيرا ظهرت أميرة ويلز كيت ميدلتون للعلن لتحسم الجدل في كل ما قيل عنها الفترة الماضية.

نشر الحساب الرسمي لأمير وأميرة ويلز على تويتر فيديو لكيت، قالت فيه : "أردت أن أغتنم هذه الفرصة لأشكركم شخصيًا على كل رسائل الدعم الرائعة وعلى تفهمكم أثناء تعافي من الجراحة، لقد كانا شهرين صعبين للغاية بالنسبة لعائلتنا بأكملها، ولكن كان لدي فريق طبي رائع اعتنى بي كثيرًا وأنا ممتنه جدًا له، وفي يناير خضعت لعملية جراحية كبرى في البطن في لندن، وكان يُعتقد حينها أن حالتي ليست سرطانية".

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK