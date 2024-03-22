فنلندا تعتزم استئناف تقديم التبرعات لـ "أونروا"

هلسنكى (أ ش أ)

أعلنت فنلندا اعتزامها استئناف تقديم التبرعات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد أن أثار تعليق العديد من الدول الغربية للتمويل القلق إزاء مصير 5.9 مليون لاجئ تقدم الوكالة الدولية لهم الخدمات.

وأشار وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية فى فنلندا، فيل تافيو - حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة، إلى أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تعمل على تحسين عملياتها الداخلية وتعزيزها.

تأتي الخطوة بعد أن زعمت إسرائيل أن العديد من موظفى الوكالة الدولية شاركوا في الهجمات التى وقعت في الـ 7 من شهر أكتوبر الماضي، ما دفع الوكالة إلى طرد العديد من موظفيها فى أعقاب تلك الادعاءات وفتحت تحقيق في الأمر.

واتهمت الأونروا -في وقت سابق من الشهر الجارى- إسرائيل باحتجاز بعض موظفيها وتعذيبهم، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة بشأن علاقات الوكالة بحماس.