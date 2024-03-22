فلسطينيون يفتحون النار على حافلة مستوطنين.. وقوات الاحتلال تلاحقهم بمروحية

رام الله (أ ش أ)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ، صباح الجمعة، بأن مقاومين فلسطينيين أصابوا 6 جنود إسرائيليين فى اشتباك مع قوات الاحتلال غرب رام الله بالضفة الغربية، بعد عملية فتح خلالها المقاومون النار على حافلة تقل مستوطنين قرب منطقة "دير بزيع".

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن 6 جنود أصيبوا في اشتباك، عقب عملية إطلاق النار موضحة أن حالة أحد الجنود المُصابين حرجة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مسلحا أو أكثر أطلقوا النار تجاه حافلة مستوطنين بمنطقة قرب مستوطنتي "دوليف" و"طلمون".

وعقب العملية، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة وشرعت بعمليات تفتيش واسعة في أراضي بلدتي دير بزيغ وكفر نعمة، ومنعت اقتراب الصحفيين. واستعانت قوات الاحتلال بطائرة مروحية في مُلاحقة منفذي العملة.

وحاصر الجيش الإسرائيلي موقعا بين بلدتي كفر نعمة ودير بزيغ، حيث يُسمع صوت إطلاق نار متبادل.