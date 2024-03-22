"غزة "فى مقدمة مباحثات ولى العهد السعودى ورئيس حكومة الكويت

إيمان حنا

بحث الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي ،آخر المستجدات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية وفى مقدمتها الأوضاع فى قطاع غزة، وذلك خلال زيارته الرسمية للسعودية ـ اليوم الجمعة - كما استعرضا مواقف البلدين تجاه القضايا العربية المختلفة، والسياسة المتزنة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية لاسيما الجهود الرامية لإرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة والعالم.وفق وكالة الأنباء الكويتية .

وتناولا أيضاً أوجه التعاون الراسخ بين البلدين وأطر تعزيز التكامل بينهما في كافة الأصعدة وتأكيد حرص البلدين الشقيقين على دفع العلاقات التاريخية والأخوية إلى آفاق أرحب.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن زيارة رئيس الوزراء الكويتي للمملكة العربية السعودية تأتي انعكاسا للعلاقات الثنائية التاريخية المتجذرة والروابط الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين .

وكان الأمير محمد بن سلمان قد بحث ـ فى وقت سابق ـ مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها التطورات فى قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.



