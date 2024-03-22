عمدة العاصمة الروسية: حادث المركز التجاري "كروكوس سيتي" مأساة رهيبة

أحمد علوى

وصف عمدة العاصمة الروسية، سيرجي سوبيانين، ما وقع في المركز التجاري "كروكوس سيتي" بالضاحية القريبة من موسكو مساء اليوم /الجمعة/ بأنه "مأساة رهيبة".



وأعرب عمدة موسكو عن تعازيه في ضحايا الهجوم على المركز التجاري "كروكوس سيتي". وأضاف:"لقد أعطيت التوجيهات بتقديم كافة المساعدات اللازمة للمتضررين جراء الهجوم".



من جانبه، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وقوع إطلاق نار في قاعة "كروكوس ستي" قبيل اندلاع النيران في القاعة.



وأشارت وزارة الطوارئ الروسية إلى أن العمل جار على إنقاذ الأشخاص من سطح مبنى "كروكوس سيتي" باستخدام الرافعات والمعدات اللازمة.



يذكر أن مجهولين أطلقوا النار داخل المركز التجاري الكبير "كوروكوس سيتي"، الذي يضم أيضا قاعة للحفلات الموسيقية والواقع بمدينة كراسنوجورسك بالضاحية القريبة من العاصمة موسكو.

وتشير الأنباء الواردة إلى وقوع انفجار داخل مبنى قاعة الحفلات الموسيقية وسقوط قتلى وجرحى.