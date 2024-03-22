ضبط 11 طن لحوم مجهولة المصدر بمخزن غير مرخص فى المرج

كتب ـ محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لتجهيز اللحوم بالقاهرة، وبداخله كميات من "اللحوم المستوردة "مجهولة المصدر فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (المدير المسئول عن مخزن تجهيز مأكولات - كائن بدائرة قسم شرطة المــرج) بإدارة المخزن "بدون ترخيص" بالإضافة إلى عدم توافر الإشتراطات الصحية بالمخزن.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بداخل المخزن على (11 طنا من اللحوم المستـــوردة - جميعها مجهولة المصدر بدون مستندات).. واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.