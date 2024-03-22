ضبط 10 مركبات توك توك تسير عكس الاتجاه خلال حملة بالعمرانية

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة بشوارع حي العمرانية لضبط مركبات التوك توك التي تسير عكس الاتجاه وتعيق الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والحيوية، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين.

وأسفرت الحملة من خلال حي العمرانية وجهاز السرفيس، عن ضبط والتحفظ على 10 مركبات توك توك مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود ضبط التكاتك المخالفة، وتحرير الشوارع والطرق والميادين من التعديات والإشغالات؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.



وشدد محافظ الجيزة، على رفع تعديات وإشغالات المقاهي والكافيهات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والمرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا، والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.