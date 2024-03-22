ضبط لصوص سرقوا بطاريات السيارات فى الفيوم

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إدعاء إحدى السيدات بإنتشار وقائع سرقة بطاريات السيارات بقرية كفور النيل بالفيوم.

بالفحص لم يستدل على ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وبسؤال الشاكية قررت بتعرضها لواقعة سرقة بطارية سيارة ملك زوجها (موظف - مقيم بذات العنوان) ، وأنها لم تحرر ثمة محاضر بشأن الواقعة.. وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بذات العنوان) وإعترفا بإرتكابهما الواقعة وأرشدا عن البطارية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.