شركة النفط والغاز الأوكرانية: تدمير منشآت تابعة لها إثر قصف روسي أمس

كتب محمد شعلان

أكدت شركة النفط والغاز الأوكرانية تدمير منشآت تابعة لها إثر قصف روسي الليلة الماضية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصفهم أهدافا عسكرية ومنشآت طاقة أوكرانية وحققوا جميع أهدافهم، وقصفوا مراكز صنع القرار الأوكرانية ومرافق البنية التحتية للمطارات وورشا لصيانة الأسلحة ومعدات عسكرية، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

كما قالت الدفاع الروسية: نفذنا 49 ضربة بأسلحة عالية الدقة بينها صواريخ كينجال بين 16 و22 مارس ردا على القصف الأوكراني ومحاولات الاختراق ونفذنا ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة ومسيرات على منشآت للطاقة والمجمع الصناعي العسكري وسكك الحديد بأوكرانيا.