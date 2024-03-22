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شركة النصر الحكومية تنفذ مشروعا بالعراق باستثمارات 40 مليون دولار

الجمعة، 22 مارس 2024 02:36 م
شركة النصر الحكومية تنفذ مشروعا بالعراق باستثمارات 40 مليون دولار النصر العامة للمقاولات
كتب عبد الحليم سالم

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تنفذ شركة النصر العامة للمقاولات- إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير- أعمال تطوير تقاطع "معسكر الرشيد" مع "سريع الدورة" في بغداد، بتكلفة 40 مليون دولار، وذلك خلال مدة 10 أشهر.

قال المهندس أحمد المحمودى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة النصر العامة للمقاولات، إن الشركة نجحت في إكمال أعمال تجهيزات موقع تقاطع "معسكر الرشيد" بالكامل، مع إيصال كافة الخدمات من كهرباء وخدمات صحية، علاوة على تخصيص قطعة أرض من قِبل "بلدية الكرادة" لمعمل الكونكريت لتجهيز العمل بالخرسانة الجاهزة.

في سياق متصل زار عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطنى العراقى، موقع شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام، فى بغداد، وكان فى استقباله عددًا من قيادات الشركة ومسؤولي السفارة المصرية في العراق، ورحب "الحكيم" بجهود الشراكة فى العمل بين مصر والعراق، وأثنى على لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ ثلاثه أسابيع.

كما أثنى عمار الحكيم، على جهود الشركة في عملية التعمير والتنمية في العراق، ومواصلة العمال عملهم في شهر رمضان الكريم، وتناول الجميع الإفطار مع موظفى وعمال الشركة.







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