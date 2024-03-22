اليوم السابع
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شاهد اللحظات الأولى لعملية إطلاق النار فى موسكو.. فيديو

الجمعة، 22 مارس 2024 08:32 م
شاهد اللحظات الأولى لعملية إطلاق النار فى موسكو.. فيديو الشرطة الروسية
أحمد علوى

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أظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى لعمليات إطلاق النار في صالة الحفلات في المركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.


وذكرت وسائل إعلام روسية، أن هجوما مسلحا وقع مساء اليوم الجمعة، على قاعة للحفلات الموسيقية بمركز تسوق "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو.

وأشارت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية إلى أن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة أطلقوا النار من أسلحة آلية داخل قاعة للحفلات الموسيقية، وبعد ذلك وقع انفجار في القاعة بمركز تسوق "كروكوس سيتي"، حيث كان يقام حفل موسيقي لمجموعة "بيكنيك".


وذكرت تقارير إعلامية، أن الهجوم المُسلح أسفر، بحسب المعلومات الأولية، عن مقتل 15 شخصا وإصابة حوالي 50 آخرين على الأقل ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من السلطات الروسية عن هذا الهجوم في العاصمة موسكو.
 







روسيا

اطلاق نار فى موسكو

الشرطة الروسية



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