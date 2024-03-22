زيادة نسب الكوكايين والكيتامين في مياه صرف 100 مدينة أوروبية يثير الجدل

فاطمة شوقى

كشف تحليل مياه للصرف الصحى في أوروبا، عن تزايد نسبة الكوكايين والكيتامين، في حوالى مياه الصرف الصحى في 100 دولة أوروبية، منها بلجيكا وهولندا وإسبانيا، وفرنسا، وهو ما أثار جدلا كبيرا بسبب زيادة استخدام المخدرات فى القارة العجوز، حسبما قالت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه زادت نسبة وجود الكيتامين في مياه الصرف الصحى في برشلونة بنسبة 77.2% في عام 2023 ، بحسب أحدث البيانات التي نشرها المرصد الأوروبى للمخدرات وإدمان المخدرات، كما زادت نسبة المخدر إم دى إم في مياه العاصمة الكتالونية ، بنسبة 20% أكثر من العام السابق.

وأوضحت الصحيفة أنه تتزامن هذه الزيادات مع الاتجاه السائد في أوروبا، حيث يتزايد استهلاك هاتين المادتين، كما تشير تحليلات مياه الصرف الصحي، وهذا يضيف إلى "الزيادة المستمرة" في بقايا الكوكايين، وعلى الرغم من استقرار المستويات في العام الماضي، تظل تاراجونا ثاني مدينة أوروبية بها أعلى نسبة وجود للكوكايين في مياه الصرف الصحي، بعد أنتويرب في بلجيكا.

وفي حالة الحشيش، فإن المدينة الكتالونية التي تظهر معظم آثار هذا المخدر في مياه الصرف الصحي هي برشلونة، التي لا تزال في الوقت نفسه تحتل المركز الثالث في ترتيب المدن الأوروبية، خلف روتردام وبازل. الآن، في المدن الكتالونية الثلاث التي تم تحليلها (برشلونة وتاراجونا وليدا) ارتفعت مستويات الحشيش في مياه الصرف الصحي.

ويعتبر الحشيش هو المخدر الأكثر استهلاكا على نطاق واسع في أوروبا، حيث يقدر عدد مستخدميه بنحو 22.6 مليون شخص في العام الماضي، وفقا لمركز المراقبة الأوروبي للمخدرات والإدمان. تشير الدراسات الاستقصائية حول تعاطي الحشيش إلى أن حوالي 8٪ من البالغين الأوروبيين (22.6 مليون تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عامًا) قد استخدموا الحشيش في العام الماضي.



وأضافت أن استخدام الميثامفيتامين "منخفض بشكل عام ويتركز تاريخيا في جمهورية التشيك وسلوفاكيا"، ولكنه موجود أيضا في بلجيكا وألمانيا الشرقية وإسبانيا وهولندا وتركيا.

