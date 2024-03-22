رفع تعديات المحال والمطاعم بشارع الغاز فى الوراق استجابة لشكاوى المواطنين

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة بشارع الغاز في حي الوراق لرفع كافة الإشغالات والتعديات للمحال والمطاعم والمنشآت التجارية من الطريق العام، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة المخالفات بإجمالي 40 حالة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك استجابة للشكاوى الواردة من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي نفس الإطار، كلف المحافظ رئيس حي جنوب الجيزة بتحسين مستوى النظافة بشارع 6 أكتوبر بساقية مكي، وقد تم الدفع بفرق النظافة ورفع كفاءة المنطقة استجابة لشكاوى المواطنين.



