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رئيس شركة السكر يكشف حقيقة توقف مصنع أبو قرقاص عن التشغيل.. فيديو

الجمعة، 22 مارس 2024 09:52 ص
رئيس شركة السكر يكشف حقيقة توقف مصنع أبو قرقاص عن التشغيل.. فيديو اللواء عصام البديوي الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية
كتب ـ مدحت وهبة

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو للواء عصام البديوي الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين داخل مصنع أبو قرقاص لإنتاج السكر بمحافظة المنيا، يكشف فيه حقيقة ما تردد حول إغلاق المصنع بعد 155 عام تشغيل، مؤكدا أن وجوده داخل المصنع خلال توريد البنجر من المزارعين يعد الرد الأمثل حول ما يتردد بالكذب حول إغلاق المصنع ،وانه جارى توريد  البنجر وإنتاج السكر المحلى .

وأعلن اللواء عصام البديوي عن  بدء تشغيل موسم البنجر بمصنع أبو قرقاص لإنتاج السكر المحلى وطرحه فى الأسواق ومعارض "أهلا رمضان" وعلى بطاقات التموين، في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على توفير السلع للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن المصنع يتسلم حاليا البنجر من المزارعين وأن الكميات المستهدف توريدها للمصنع  مليون طن سكر منهم 600 ألف طن لشركة السكر والصناعات التكاملية و400 ألف طن تشغيل للقطاع الخاص، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالشراكة بين القطاع  العام والخاص، لافتا إلى أن قدرة مصنع أبو قرقاص على استيعاب مليون طن منها 400 ألف طن للقطاع الخاص، يؤكد بأن المصنع واعد واستعانة القطاع الخاص بالمصنع، كما يؤكد بأن ما  يردده البعض حول غلق المصنع كذب وغير صحيح.

 







وزارة التموين

مصنع أبو قرقاص لإنتاج السكر

توقف مصنع أبو قرقاص شركة السكر للصناعات التكاملية

رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية لإنتاج السكر

حقيقة توقف مصنع أبو قرقاص

موسم البنجر بمصنع أبو قرقاص



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