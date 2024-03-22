رئيس تونس يوجه بضرورة وضع استراتجية وطنية لتطوير قطاع النقل العام

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وجه الرئيس التونسى، قيس سعيد، بضرورة وضع استراتيجية وطنية لتطوير قطاع النقل العام، مشددًا على النقل هو حق دستورى لكل مواطن للتنقل فى ظروف تتوفر فيها شروط السلامة والمواعيد المحددة.



وجاءت تصريحات الرئيس التونسي، خلال اجتماعه مع وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفرانى..وذلك وفقًا لبيان للرئاسة التونسية.



وأضاف الرئيس التونسي، أنه يجب الإسراع بوضع استراتيجية وطنية للنقل العمومى للخروج بهذا القطاع من الوضع الذى تردى فيه نتيجة للسياسات التى تم اتباعها منذ مطلع السنوات التسعين من القرن الماضى وأدت إلى تغييب شبه كامل للمرفق العمومى للنقل.



من جهة أخرى، أكد الرئيس التونسي، ضرورة التدخل العاجل حتى تستعيد الخطوط الجوية التونسية بريقها واشعاعها، مضيفًا أنه سيتم تطهيرها من الذين لا هم لهم سوى التفريط فى مكتسبات تونس والانصياع المخزى للتعليمات التى يتلقوها من الخارج.