رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: مشروع القرار الأمريكي ترخيص ضمني باقتحام رفح الفلسطينية

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قال رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح، إن مشروع القرار الأمريكي حول غزة، الذي سيصوت عليه مجلس الأمن الدولي اليوم /الجمعة/ هو ترخيص ضمني باقتحام مدينة رفح الفلسطينية.



وأضاف عبدالفتاح -في تصريح خاص لقناة (النيل) الإخبارية- أن مشروع القرار الأمريكي لا يتضمن إشارة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولكنه يتضمن مجرد دعم الجهود الدبلوماسية التي تبذل للتوصل إلى وقف إطلاق النار، كما أنه يتضمن إدانة لحركة (حماس) ووضعها تحت طائلة العقوبات، والاعتداء على اختصاصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والسعي لتغيير نشاطها وغير ذلك من الأحكام الغير مقبولة للمجموعة العربية.



وأكد أن المجموعة العربية قررت معارضة هذا القرار وأبلغت كافة أعضاء مجلس الأمن بما فيهم الأعضاء الدائمين وأولهم الولايات المتحدة، مبينا أن المجموعة العربية ستطرح مشروع قرار مع الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن يتعلق بوقف إطلاق نار إنساني فوري خلال شهر رمضان فقط في القطاع، باستمرار المفاوضات لاستبدال الرهائن مع المسؤولين الفلسطينيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.