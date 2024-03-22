اليوم السابع
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دمياط تحصل على حكم باسترداد أرض مزرعة البط والمحافظ تبحث آلية الاستفادة منها

الجمعة، 22 مارس 2024 02:23 م
دمياط تحصل على حكم باسترداد أرض مزرعة البط والمحافظ تبحث آلية الاستفادة منها جولة محافظ دمياط
دمياط معتز الشربيني

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نجحت محافظة دمياط فى الحصول على حكم باستراداد الأرض المخصصة لمزرعة البط  بقرية الخياطة بدمياط.

وأجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية  لزيارة مزرعة البط بالخياطة ، بعد نجاح المحافظة فى الحصول على حكم  بملكية الأرض واستردادها من المتعدى وتسجيلها بسجلات أملاك الدولة.

حيث تبلغ مساحة المزرعة 15 فدانا، كما بحثت "محافظ دمياط" آلية تحقيق الاستفادة من تلك الأرض، بما يتوافق مع الطبيعة الخاصة بالمنطقة وبما يعود بالنفع على المحافظة.

وأكدت "الدكتورة منال عوض" حرص المحافظة على استرداد أراضى الدولة ومنع أى محاولات للتعدى عليها، مؤكدة على أنه سيتم وضع مخطط لاستغلال الأرض.

كما تابعت  محافظ دمياط، الموقف التنفيذى بمشروع إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج والتى تنفذها هيئة الابنية التعليمية.

المبنى تم إنشاؤه على مساحة 1470م٢ ليتضمن دور أرضى و3 أدوار متتالية ودور خدمات، ليتضمن جراج ومركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، والإدارات والأقسام المختلفة، كما ناقشت المراحل المقبلة للمشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

وأكدت "الدكتورة منال عوض" على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة لإنشاء مبنى حكومى متكامل، كما وجهت بضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ بالمركز التكنولوجي وذلك تمهيدًا لفرشه وتجهيزه.







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مزرعة البط




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