خطبة وصلاة الجمعة والاحتفال بذكرى الـ10 من رمضان بحضور محافظ كفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة "اليوم السابع"، أداء المصلين، صلاة الجمعة، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، صلاة الجمعة في مسجد المحافظة المجاور للديوان العام.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء هشام مطر مدير مشروع المواقف، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد الدكتور خالد نصار، إمام مسجد المحافظة، على أهمية شهر رمضان وفضله، على المسلمين، فهو شهر شهد العديد من الانتصارات، بدءا من غزوة بدر، وفتح مكة، وعفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة، وفي العصر الحديث، انتصار العاشر من رمضان الـ6 من أكتوبر، الذي سطر خلاله جنودنا البواسل، أروع أيات النصر على عدونا، وتحية لرجال القوات المسلحة والشرطة، لحفظ البلاد.

وأضاف نصار، أن سيناء وما بها من جبل الطور الذي كلم الله نبيه موسى، وذكر الله سبحانه وتعالى عنه أنه بلد أمين، وأوصى الرسول بمصر وأهلها خيراً، فهي محفوظة من الله، وعلينا العمل والاجتهاد في شهر رمضان لأنه شهر الجد والعمل لا الكسل.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، أن جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة، التي حددتها وزارة الأوقاف، تحت عنوان "رمضان شهر الانتصارات"، مشيرة إلى أن وزارة الأوقاف شددت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.