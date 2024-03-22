اليوم السابع
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ختام فعاليات اليوم العلمى لأمراض الكلى وتأثيرها على الحمل بـ"صحة الدقهلية"

الجمعة، 22 مارس 2024 04:26 م
ختام فعاليات اليوم العلمى لأمراض الكلى وتأثيرها على الحمل بـ"صحة الدقهلية" الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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نظمت إدارة الكلى بمديرية الصحة بالدقهلية يوماً علمياً بمستشفى ميت سلسيل المركزى بالتعاون مع قسم النساء والتوليد بالمستشفى تحت عنوان "أمراض الكلى عند السيدات وتأثير الحمل على أمراض الكلي".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزراة، وبحضور الدكتور محمد السعيد استشارى امراض الكلى بجامعة المنصورة، وبحضور اطباء الكلى من مختلف وحدات الكلى بقطاع الشمال.

وقال الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى أن فعاليات اليوم تضمنت محاضرات نظرية إلى جانب تدريباً عملياً للمشاركين وأنه يأتى فى إطار رفع كفاءة الأطقم الطبية بجميع أقسام الكلى على مستوى المحافظة.







الدقهلية

صحة الدقهلية

امراض الكلي

مستشفي ميت سلسيل




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