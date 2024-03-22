ختام فعاليات اليوم العلمى لأمراض الكلى وتأثيرها على الحمل بـ"صحة الدقهلية"

الدقهلية - شريف الديب

نظمت إدارة الكلى بمديرية الصحة بالدقهلية يوماً علمياً بمستشفى ميت سلسيل المركزى بالتعاون مع قسم النساء والتوليد بالمستشفى تحت عنوان "أمراض الكلى عند السيدات وتأثير الحمل على أمراض الكلي".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزراة، وبحضور الدكتور محمد السعيد استشارى امراض الكلى بجامعة المنصورة، وبحضور اطباء الكلى من مختلف وحدات الكلى بقطاع الشمال.

وقال الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى أن فعاليات اليوم تضمنت محاضرات نظرية إلى جانب تدريباً عملياً للمشاركين وأنه يأتى فى إطار رفع كفاءة الأطقم الطبية بجميع أقسام الكلى على مستوى المحافظة.