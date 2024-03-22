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"حلم الجنة" عنوان الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين

الجمعة، 22 مارس 2024 10:54 م
"حلم الجنة" عنوان الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين الحشاشين الحلقة 12
ذكى مكاوى

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بدأت الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين بعنوان "حلم الجنة"، وهو الاسم الذى اختاره القائمون على الحلقة لها تعبيرًا عما سيدور بداخلها من أحداث تنبئ بإثارة كبيرة وتخطيط من قبل قائد طائفة الحشاشين الذى جعلهم يشعرون أنهم داخل الجنة من خلال النبات السحري الذي سبق وأحضره بكثافة خلال الحلقات الماضية بالإضافة إلى مكان مخصص لجوارى قرروا تحويلهم لحوريات.

كانت الحلقة الـ 11 أمس من مسلسل الحشاشين شهدت على معركة حامية ما بين قائد جيش الحشاشين و قائد السلجوقيين انتهت بهزيمة الأخير في مفاجأة كبيرة عكست سير المعركة الذى انتهى بفوز الحشاشين وحرقهم لمعسكر السلجوقيين.

ولكن أبى قائد الحشاشين من قتل أرسلان تاج قائد الحشاشين واكتفى بعلامة على وجهه فقط، وكأنه يريد إذلاله بها بعد النصر الكبير الذى حققه  الحشاشين.

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