حدث فى 12 رمضان.. قيام الدولة العباسية الثانية ووفاة الإمام ابن الجوزى

كتب لؤى على

شهر رمضان شهر الخير والبركات، نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيامه.

1- دخول أحمد بن طولون مصر

فى الثانى عشر من شهر رمضان عام 254هـ الموافق 3 سبتمبر 867م دخل أحمد بن طولون مصر من قبل باكباك والى العراق.

2- بناء جامع ابن طولون بالقاهرة:

فى الثانى عشر من شهر رمضان عام 265هـ الموافق 7 مايو 879م، بنى جامع ابن طولون فى القاهرة.

3- قيام الدولة العباسية الثانية

فى الثانى من شهر رمضان عام 331هـ الموافق 9 مايو 943م دخل توزون بغداد من قبل ناصر الدولة ابن حمدان وقيام الدولة العباسية الثانية.

4- وفاة الإمام ابن الجوزى

فى 12 رمضان 597هـ، الموافق 16 يونيو 1200م، توفى الإمام “أبو الفرج بن الجوزى” شيخ العراق، وإمام الحديث والفقه واللغة والتفسير، وصاحب التصانيف الكثيرة التى بلغت نحو ثلاثمائة مصنف، ومن أبرزها: "المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم"، و"صفو الصفوة"، و"أخبار الأذكياء" وغيرها.

5- فتح أنطاكية

فى الثانى من شهر رمضان عام 666هـ الموافق 25 مايو 1268م، فتحت أنطاكية على يد الظاهر بيبرس، وإنطاكية كما هو معروف مدينة عربية فى جنوب تركيا.

6- حريق المسجد النبوى:

فى الثانى من شهر رمضان لعام 886هـ الموافق للخامس من شهر نوفمبر للعام الميلادى 1481، احترق المسجد النبوى الشريف للمرة الثانية، كانت الأمطار تهطل على المدينة المنّورة بغزارة، فضربت إحدى الصواعق المئذنة الرئيسيّة، حيث كان رئيس المؤذنين الشيخ شمس الدين بن الخطيب بها يؤذن للصلاة، فقضت عليه، وسقط الهلال مشتعلًا، وانشق سقف المنارة، فالتهمت النيران سقف المسجد واحترقت الجدران والكتب والمصاحف، وعجز الناس عن إطفاء النيران.