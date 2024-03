جدل حول "لفتة ساخرة" من رئيسة حكومة إيطاليا خلال مناقشة برلمانية.. فيديو

شهد البرلمان الإيطالى، مرة آخرى، شرارات ومناقشات حادة بين الحزب الحاكم والمعارضة خلال نقاش ساخن حول السياسة الخارجية، ولكن لفتة ساخرة من رئيسة الحكومة، جيورجيا ميلوني، أثارت الجدل، حيث قامت، في جلسة، بإخفاء وجهها داخل السترة الرمادية التي كانت ترتديها.



وأشارت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية إلى أنه هكذا تصرفت ميلوني ردا على قول طالب أحد نواب المعارضة، زعيم حزب الخضر، أنجيلو بونيلي، الذي كان يتحدث عن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة: "لا تنظر إلي بهذه النظرة المزعجة!"

وقالت ميلوني في منشور على إنستجرام أضافت فيه أربع صور: "لاحظت الضجة من مختلف ممثلي المعارضة لأنني رددت على كلام زعيم حزب الخضر بونيلي بتغطية وجهي بشكل ساخر حتى لا أسبب القلق لزملائي".



وأضافت: "لا أعرف ماذا كان يقصد بـ"النظرة المزعجة"، لكنني أعتذر ولأي شخص آخر شعر بالخوف".



وهكذا أشارت ميلوني إلى رئيس الوزراء السابق وزعيم حركة الخمس نجوم، جوزيبي كونتي، الذي كان أول من هاجمها بسبب تلك البادرة. وصرخ كونتي، الذي اتهم خلال المناظرة رئيس الوزراء باتباع سياسة خارجية "كوميدية" وجر إيطاليا إلى "الحرب العالمية الثالثة": "لقد أحسنت بتغطية وجهك، لأنك فقدته تماما".



Due milioni di famiglie rischiano di perdere la casa all'asta mentre le banche distribuiscono 28 miliardi di utili. Giorgia Meloni resta a guardare, come non fa nulla per un negoziato di pace, per evitare la Terza Guerra Mondiale. pic.twitter.com/5kBFwltn47