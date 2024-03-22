اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 مارس 2024 12:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين القليوبية: توزيع 234 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو بالقرى

الجمعة، 22 مارس 2024 12:08 م
تموين القليوبية: توزيع 234 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو بالقرى أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، توزيع كميات من سكر المبادرة علي المواطنين، بسعر27 جنيه للكيلو، وذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن المواطنين وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء في تخفيض الأسعار، وتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم توزيع كمية قدرها 68 طنا بالخانكة، وكمية قدرها 4 أطنان بشبين القناطر، وكمية قدرها 9 أطنان بقليوب، كما تم توزيع كمية قدرها 13 طنا بقها، وكمية قدرها 22 طنا و500 كيلو بحي شرق شبرا، وكمية قدرها 43 طن و500 كيلو بطوخ، وكمية قدرها 6 أطنان بكفر شكر، وكذلك توزيع 68 طن بالقناطر الخيرية.

وتابعت المديرية، أنه بذلك يكون إجمالى الكميات الموزعة يوم 21 / 3 / 2024، بمحافظة القليوبية 234 طن سكر، المبادرة تحت إشراف رقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن.

 







اخبار القليوبية

تموين القليوبية

سكر

توزيع السكر

سعر السكر

مراكز القليوبية

قرى القليوبية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة