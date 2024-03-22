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تعرف على التعريفة الجديدة للركوب للخطوط بين بورسعيد والمحافظات

الجمعة، 22 مارس 2024 01:26 م
تعرف على التعريفة الجديدة للركوب للخطوط بين بورسعيد والمحافظات محافظة بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت محافظة بورسعيد، منذ قليل، عن التعريفة الجديدة للركوب بين بورسعيد والمحافظات، وذلك بعد تحريك سعر الوقود.

وجاءت التعريفة كالتالي :

1) خط بورسعيد والمرج 27 جنيه

2)خط بورسعيد والإسماعيلية 31 جنيه

3)خط بورسعيد والسويس 60 جنيه

4)خط بورسعيد والزقازيق 60 جنيه

5)خط بورسعيد وفاقوس 50 جنيه

6)خط بورسعيد والقنطرة غرب 26 جنيه

7)خط بورسعيد والمنزلة 27 جنيه

8)خط بورسعيد ودمياط 20.5 جنيه

9)خط بورسعيد والمنصورة  42 جنيه

10)خط بورسعيد والمحلة الكبرى 60 جنيه

11)خط بورسعيد وطنطا 60 جنيه

12)خط بورسعيد والأسكندرية 82 جنيه

 

 







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