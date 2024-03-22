تعرف على التعريفة الجديدة للركوب للخطوط الداخلية بمحافظات القناة

محمد عزام – السيد فلاح

أعلنت محافظة بورسعيد، منذ قليل، عن التعريفة الجديدة للركوب للخطوط الداخلية داخل بورسعيد، وذلك بعد تحريك سعر الوقود.

وجاءت التعريفة كالتالى :

1) داخل ذات الحى 11 جنيها

2) من حى إلى ثان/ثالث 15 جنيها

3) من حى إلى حى رابع 20 جنيها

)4 السرفيس داخل المحافظة 3.25 جنيه

5) مشروع النقل الداخلى 2.75 جنيه

6) خط الديبة 9 جنيهات

7) خط شادر عزام 14.5 جنيه

8) خط القابوطى الجديد / 44 عمارة 5.5 جنيه

9) خط بورسعيد / بورفؤاد 5 جنيهات

10) خط الحى الإماراتى 4 جنيهات

وعلى جانب آخر، أعلن اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسى وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار، بدءًا من صباح اليوم الجمعة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن، ومسئولى إدارة المواقف والنقل الجماعى، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين، وإدارة المرور ومباحث المرور، بتكثيف الجولات الميدانية والحملات التفتيشية على كافة مواقف السيارات، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قِبل المحافظة، وخطوط سير السيارات، مشددًا على ضرورة وضع قوائم الأسعار الجديدة لتعريفة المواصلات داخل المواقف وعلى سيارات الأجرة والنقل الجماعى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات تستهدف التلاعب فى قيمة تعريفة الركوب أو محاولة استغلال المواطنين.

وطالب المحافظ المواطنين، بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، وذلك على مدار الـ ٢٤ ساعة، من خلال أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

ومنذ الإعلان عن تحريك أسعار البنزين والسولار، كلف اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية بعقد اجتماع طارئ لتحديد أسعار تعريفة الركوب بالمحافظة، وذلك بحضور رؤساء المراكز و المدن،، ومدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية، وممثلى إدارة مرور الإسماعيلية، استشارى التخطيط المرورى بإدارة مرور الإسماعيلية، ومديرية التموين، ومدير إدارة المواقف، و نقيب السائقين، حيث تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير، لضمان توحيد التعريفة.

هذا وقد قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٤، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين، ليصبح (بنزين 80) بـ 11 جنيه بدلًا من 10، و(بنزين 92) بـ 12.5 جنيه بدلًا من 11.5، و(بنزين 95) بـ 13.5 جنيه بدلًا من 12.5، وزيادة أسعار السولار بمقدار 1.75 جنيه، ليصبح بـ 10 جنيهات بدلًا من 8.25 جنيه.

ويأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو ٢٠١٩ بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعًا أو انخفاضًا كل ثلاثة أشهر، وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى، وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

هذا وتتلقى غرفة العمليات المركزية بالمحافظة شكاوى للمواطنين بخصوص التعريفة الجديدة للسيارات السرفيس على أرقام الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك على مدار 24 ساعة، وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر رسائل (واتس آب) على الرقم 01068409837، وكذلك على أرقام 3136661/٢، 3380241، مؤكدًا على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.