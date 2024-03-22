ترامب يناشد مؤيديه التبرع لدفع 454 مليون دولار غرامة الاحتيال.. اعرف القصة

كتبت رباب فتحى

ناشد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى السابق، والمرشح الجمهورى لسباق الانتخابات الأمريكية 2024، أمس الخميس، مرة أخرى مؤيديه المخلصين التبرع بأموال لمساعدته في تغطية النفقات القانونية المتزايدة وإبعاد "الأيدي القذرة" للمدعية العامة في نيويورك عن برج ترامب وممتلكات أخرى.

وتحت عنوان "ابعدوا أيديكم القذرة عن برج ترامب!"، قال ترامب في رسالة بريد إلكتروني أرسلها إلى مؤيديه لجمع التبرعات: "الديمقراطية الراديكالية المجنونة إيه جي ليتيشيا جيمس تريد الاستيلاء على ممتلكاتي في نيويورك. وهذا يشمل برج ترامب الشهير."

وتابع ترامب الذي تم عزله مرتين ــ والمرشح الرئاسي الجمهوري حاليا ـ: "يعتقد الديمقراطيون أن هذا سوف يخيفني.. إنهم يعتقدون أنهم إذا أخذوا أموالي لخنق حملتي، فسوف أستسلم! ولكن الأسوأ من ذلك كله؟ إنهم يعتقدون أنكم سوف تتخلون عني، وأنكم سوف تتخلون عن بلدنا.. هناك شيء واحد لا يعرفونه: لن نستسلم أبدًا!"

وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن المناشدة جاءت في وقت يواجه فيه ترامب موعدًا نهائيًا وشيكًا لدفع كفالة ضخمة من محاكمة احتيال في نيويورك انتهت بحكم مدني بقيمة 454 مليون دولار ضده بسبب المبالغة في تقدير ثروته الصافية وقيمة ممتلكاته العقارية، وإذا لم يتمكن من دفعه، فقد تبدأ السلطات في مصادرة أصول الرئيس الأمريكي السابق.

وفي نيويورك، يواجه ترامب 34 تهمة جنائية في قضية الأموال الطائلة، ودفع مؤخرًا كفالة بقيمة 92 مليون دولار لتغطية استئنافه في قضية مدنية ناشئة عن ادعاء اغتصاب وصفه القاضي بأنه "صحيح إلى حد كبير".

لكن اهتمامه الرئيسي في الولاية في الوقت الحاضر هو الوفاء بالالتزامات أثناء استئناف حكم مدني بملايين الدولارات في قضية الاحتيال التجاري المدني التي رفعتها جيمس بنجاح في نيويورك.

وقال محامو ترامب هذا الأسبوع إنه لم يتمكن من العثور على شركات ضمان مستعدة لتغطية كامل السندات البالغة 454 مليون دولار، مما يجعل الدفع بالكامل "مستحيلا عمليا".

والدفع مستحق يوم الإثنين. إذا لم يتم دفع السند، فسيحق لجيمس البدء في الاستيلاء على عقارات ترامب وبيعها.

واعتبرت الصحيفة أن القيام بذلك سيكون محفوفاً بالمخاطر من الناحية السياسية، لكن جيمس قالت الشهر الماضي: "إذا لم يكن لديه الأموال اللازمة لسداد الحكم، فسوف نسعى إلى آليات تنفيذ الحكم في المحكمة، وسنطلب من القاضي مصادرة أصوله."

ومن ناحية أخرى، استسلم ترامب في أغسطس الماضي لسلطات الولاية في جورجيا في قضية تتعلق الآن بعشر تهم بتخريب الانتخابات. وفي مواجهة 78 تهمة جنائية أخرى (بتخريب الانتخابات، والاحتفاظ بمعلومات سرية ودفع أموال سرية)، استخدم صورته الشخصية في جورجيا في مناشدات جمع التبرعات.