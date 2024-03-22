اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تراجع أسعار النفط.. وبرنت يسجل 85.4 دولار.. والخام الأمريكي 80.72 دولار

الجمعة، 22 مارس 2024 02:00 م
تراجع أسعار النفط.. وبرنت يسجل 85.4 دولار.. والخام الأمريكي 80.72 دولار براميل نفط
كتبت مروة الغول

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسجل برميل العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 85.4 دولار، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.72 دولار للبرميل.

في سياق متصل، قال نائب رئيس الوزراء الروسى، ألكسندر نوفاك، إن تجارة النفط والغاز الروسية تقوم بحوالى 80% من أعمالها بالروبل واليوان.

وأضاف نوفاك - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية أن "أكثر من 90% من تسوياتنا مع الصين، تمت بالعملات الوطنية؛ اعتباراً من نهاية عام 2023، وهذا هو الروبل واليوان الصيني، وبالحديث عن قطاع النفط والغاز لدينا بشكل عام، فإننا نبيع حوالى 40% من منتجاتنا مقابل بالروبل و40% باليوان الصيني، وما تبقى من 20% بالعملات الأخرى".

وأشار المسئول الروسى إلى أن "هذا يعنى أن حصة الدولار واليورو قد انخفضت بالفعل إلى الحد الأدنى. وأعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر".

وشدد نوفاك على أن "التخلص من الدولرة هو اتجاه عالمى لأن العديد من الدول بدأت فى التحول إلى ممارسة الأعمال التجارية بالعملات الوطنية"، موضحاً أن "هذا يرتبط فى المقام الأول بالإجراءات التقييدية التى اتخذتها الدول الغربية".







اسعار النفط

سعر برميل النفط

سعر برنت

سعر خام غرب تكساس

النفط الروسى

الروبل




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