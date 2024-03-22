بلينكن: الهجوم البري على رفح الفلسطينية سيعزل إسرائيل عن العالم

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حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من أن الهجوم البري المزمع على مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ من شأنه أن يعرض حياة المدنيين للخطر، ويخاطر بـ"عزل" إسرائيل بشكل أكبر عن العالم، ويمكن أن يعرض أمنها على المدى الطويل للخطر.

وقال بلينكن - في تصريح للصحفيين أدلى به بمطار تل أبيب قبيل مغادرته إسرائيل، ونقلته شبكة "سي.إن.إن." الأمريكية اليوم /الجمعة/ - إن القيام بعملية برية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية ليس هو السبيل لضمان أمن إسرائيل، ويخاطر بإحداث فوضى أكبر في تقديم المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "منخرطة بشكل مكثف" في محادثات وقف إطلاق النار.

وأكد ضرورة العمل على توصيل المزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة، لافتا إلى أن هناك بعض الخطوات الإيجابية التي تم القيام بها في هذا المجال، لكنها ليست كافية.