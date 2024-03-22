انضمام أول نائبة صماء للبرلمان الألمانى.. البوندستاج يصفها باللحظة التاريخية

كتبت ـ فاطمة شوقى

انضمت هايكه هيوباتش، أول نائبة صماء إلى البرلمان الألماني، في لحظة وصفها رئيس المجلس بأنها تاريخية.

واستقبل البرلمان الألماني أول نائبة صماء في لحظة وصفها رئيس البوندستاج بأنها تاريخية، حسبما قالت صحيفة بروسيسو المكسيكية.

واستقبل المشرعون هيوباتش، التي تتمتع بخبرة كمديرة صناعية، بالتصفيق بصوت عال ولغة الإشارة – ولوحت بيديها في الهواء.

وقالت رئيسة المجلس باربل باس: "اليوم نحن نصنع التاريخ، إذا جاز لي أن أقول ذلك. لدينا أول مشرعة أصم ستعمل هنا لصالح دائرتها الانتخابية".

وأشارت الصحيفة، إلى أن مترجم لغة الإشارة وقف بجوار المنصة لنقل ما قيل لهيوباتش، الذي جلس في البداية في الصف الأمامي. وبعد ذلك، تراجعت صفًا واحدًا إلى الخلف، وجلس أمامها مترجمان فوريان لمتابعة الخطب.

وأوضحت إدارة البوندستاج، أنه على عكس معظم النواب، سيكون لهيوباتش مقعد في الغرفة العامة، وسيتم وضع مترجمين بالقرب منها لترجمة خطابات البرلمانيين الآخرين والإجابات على أسئلتهم.



