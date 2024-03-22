اليمن والأمم المتحدة يبحثان التعاون المشترك وخطط الدعم الإنسانى

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أكد وزير الدولة اليمني، محافظ عدن أحمد لملس، أهمية الشراكة الإنسانية مع الأمم المتحدة لمواجهة الأوضاع التي فرضتها حرب القوات الحوثية.

جاء ذلك خلاله لقائه مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، جوليان هارنيس، لبحث خطة التدخلات الإنسانية القادمة للأمم المتحدة بناء على أولوية الاحتياجات الملحة والانتقال من الإغاثة إلى التنمية.

وناقش الجانبان - حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية اليمنية، الخميس - جهود التعاون والتنسيق المشترك والمستمر بين السلطة المحلية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في مختلف القضايا ذات العلاقة بما فيها تنظيم آليات الدعم، والتحول من الدعم الطارئ إلى المستدام.

وجدد وزير الدولة محافظ عدن، دعوته لعقد مؤتمر إقليمي برعاية الأمم المتحدة لمعالجة القضايا والتحديات التي تواجه المحافظة ولاسيما الهجرة غير الشرعية.

من جانبه، استعرض منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، خطط وبرامج المنظمات الأممية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الواقع الحالي في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الأخرى متاح للعمل التنموي.