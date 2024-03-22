الشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore تطلق علامتها التجارية الجديدة

كتب - أحمد يعقوب

أطلقت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (iscore)، علامتها التجارية الجديدة التي تعكس رؤيتها المستقبلية للنمو بما يتماشى مع مستهدفاتها الطموحة والتنوع في الخدمات في إطار استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي التي تنتهجها الدولة ويدعمها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.

جاء خلال حفل الإفطار السنوي الذي نظمته الشركة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والموظفين.

وقالت الشركة إن العلامة التجارية الجديدة تعكس رؤية أكثر ديناميكية في التعامل مع متطلبات السوق، ومواكبة التطورات والخدمات المختلفة التي توفرها للقطاع المصرفي وغير المصرفي، وتعكس أيضًا القدرة على تعظيم الاستفادة في مجال تحليل البيانات، وكيفية تسخيرها لخدمة الاقتصاد القومي.

وأوضحت أن تغيير العلامة التجارية للشركة لا يقتصر على شكل الشعار فقط، ولكن يمتد أيضًا إلى نوعية الخدمات التي تستهدف الشركة إطلاقها خلال الفترة المُقبلة، وتشمل تغطية شرائح جديدة من العملاء، بما يضيف بعدًا جديدًا للخدمات التي تقدمها لإثراء تجربة عملائها وتعزيز ريادتها داخل السوق المصرية.

وأكدت أن العلامة التجارية الجديدة تعكس استراتيجيتها الجديدة نحو الانفتاح على الشراكات المتعددة مع كُبريات المؤسسات محليًا وإقليميًا ودوليًا.