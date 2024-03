السلطات الروسية تدفع بطائرات لإخماد حريق قاعة حفلات كروكوس بموسكو.. فيديو

قالت وسائل إعلام روسية إن طائرة مروحية تعمل على إخماد الحريق بقاعة الحفلات الموسيقية في "كروكوس" بموسكو بعد حادث إطلاق النار الذى أدى إلى سقوط 40 قتيلا حتى الآن و100 جريح على الأقل.

وبحسب وسائل إعلام روسية، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضى من قاعة "كروكوس سيتي" وفتحوا النار من أسلحة آلية.

A concert hall attacked in Moscow, shooting in the concert itself, and a huge fire in the mall. Very likely a Kremlin false flag operation in order to boost mobilisation and explain more strikes on Ukraine's civil population.pic.twitter.com/owjdd6JTMU