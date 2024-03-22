السلطات الروسية تدفع بطائرات لإخماد حريق قاعة حفلات كروكوس بموسكو.. فيديو

محمد جمال

قالت وسائل إعلام روسية إن طائرة مروحية تعمل على إخماد الحريق بقاعة الحفلات الموسيقية في "كروكوس" بموسكو بعد حادث إطلاق النار الذى أدى إلى سقوط 40 قتيلا حتى الآن و100 جريح على الأقل.

وبحسب وسائل إعلام روسية، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضى من قاعة "كروكوس سيتي" وفتحوا النار من أسلحة آلية.

A concert hall attacked in Moscow, shooting in the concert itself, and a huge fire in the mall. Very likely a Kremlin false flag operation in order to boost mobilisation and explain more strikes on Ukraine's civil population.pic.twitter.com/owjdd6JTMU — Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) March 22, 2024

وأضافت: "بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، مما أدى إلى اشتعال النيران.

استلقى الناس فى القاعة على الأرض هربا من إطلاق النار، لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وبعد ذلك بدأوا فى الزحف للخروج. وتمكن كثيرون من الخروج.

وأفادت عدة وسائل إعلام روسية أخرى عن إطلاق النار، وقالت إن النيران اشتعلت فى القاعة، وأظهر مقطع مصور بث على قنوات تطبيق المراسلة الروسية أعمدة ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد فوق المبنى.