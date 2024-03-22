اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 مارس 2024 10:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

السلطات الروسية تدفع بطائرات لإخماد حريق قاعة حفلات كروكوس بموسكو.. فيديو

الجمعة، 22 مارس 2024 09:17 م
السلطات الروسية تدفع بطائرات لإخماد حريق قاعة حفلات كروكوس بموسكو.. فيديو حريق موسكو
محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وسائل إعلام روسية إن طائرة مروحية تعمل على إخماد الحريق بقاعة الحفلات الموسيقية في "كروكوس" بموسكو بعد حادث إطلاق النار الذى أدى إلى سقوط 40 قتيلا حتى الآن و100 جريح على الأقل.

وبحسب وسائل إعلام روسية، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضى من قاعة "كروكوس سيتي" وفتحوا النار من أسلحة آلية.

وأضافت: "بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، مما أدى إلى اشتعال النيران.

استلقى الناس فى القاعة على الأرض هربا من إطلاق النار، لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وبعد ذلك بدأوا فى الزحف للخروج. وتمكن كثيرون من الخروج.

وأفادت عدة وسائل إعلام روسية أخرى عن إطلاق النار، وقالت إن النيران اشتعلت فى القاعة، وأظهر مقطع مصور بث على قنوات تطبيق المراسلة الروسية أعمدة ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد فوق المبنى.







موسكو

اطلاق نار

روسيا

أخبار روسيا

حادث موسكو

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة