السفير هانى ناجى يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى حكومة ناورو

(أ ش أ)

قام السفير هانى ناجى، بتقديم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى حكومة ناورو إلى ديفيد أديانج، رئيس جمهورية ناورو.

وعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، أعرب رئيس ناورو عن تطلعه لنقل تحياته إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، واهتمامه ببحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات، ولاسيما تلك التى تمثل أولوية بالنسبة لناورو ومن بينها تغير المناخ والتنمية المستدامة والأمن القومى.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - أن السفير المصري نقل خلال اللقاء تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، معرباً عن تطلع الجانب المصري لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات ودفعها لآفاق جديدة على ضوء وجود فرص واعدة للتعاون ودعم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير هاني ناجى تطلع الجانب المصرى إلى التنسيق المتبادل بين مصر وناورو على المستوى متعدد الأطراف لتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

وتناول اللقاء أهم القضايا المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، فضلاً عن تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.